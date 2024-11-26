Стало известно о состоянии одной из пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье

В результате ДТП с автобусом и фурой в Новоселье 25 ноября две женщины были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. «Фонтанке» стало известно о состоянии одной из них.

39-летняя жительница Ломоносовского района Ленобласти, оказавшаяся в автобусе № 181 сегодня утром, находится в состоянии средней степени тяжести. Ей диагностировали ушиб тазобедренного и локтевого сустава.

Напомним, что пять других пострадавших в аварии доставили в больницу № 26 на улице Костюшко. Среди них — 38-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии. Ей требуется ампутация ноги. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжелое.

Также один пострадавший находится в Александровской больнице. В детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса на обследование привезли двух братьев 9 и 12 лет, а в Первую детскую больницу — пациентов 12 и 15 лет. Еще двое лечатся в Ломоносовской межрайонной больнице Ленобласти.

Утром 25 ноября автобус влетел в фуру у дома 8 по Красносельскому шоссе. Всего пострадало 15 человек, среди которых пятеро детей. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в отношении водителя автобуса. Его задержали.

Ранее «Фонтанка» делилась кадрами с видеорегистратора автобуса. На них можно заметить, что фура появляется для автобуса неожиданно, так как у нее выключены все огни.