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Авто В «Формуле-1» с 2026 года будут выступать 11 команд

В «Формуле-1» с 2026 года будут выступать 11 команд

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1 комментарий

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1» с 2026 года. Контракт подписан между «Формулой-1» и General Motors, которая владеет брендом Cadillac.

Первые 2 года команда будет использовать двигатели Ferrari, пока GM не создаст двигатель для соревнований к сезону 2028 года. В настоящее в «Формуле-1» есть одна американская команда — Haas, но она не особенно конкурентоспособна и не выставляет американских гонщиков.

Расширение сетки участников в «Формуле-1» происходит нечасто и, как правило, безуспешно. Четыре команды получили право на участие в 2010 году, что должно было увеличить сетку до 13 команд и 26 автомобилей впервые с 1995 года. Одна команда так и не попала в сетку, а остальные три исчезли к 2017 году.

В 2024 году, помимо Haas, в гонках участвовали следующие команды: «Ред Булл», «Мерседес», «Феррари», «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин», «Уильямс», «РБ» и «Стейк» («Заубер», до конца сезона-2023 — «Альфа Ромео»).

Два дня назад 27-летний нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», стал четырехкратным чемпионом «Королевских гонок», досрочно завоевав титул по результатам Гран-при Лас-Вегаса.

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Формула-1 Кадиллак General motors Макс Ферстаппен
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Комментарии
1
VKuser279092
1 час
Будет ещё интереснее. И так этот сезон уже стал рекордным за всю историю Ф-1 - 4 команды выигрывали 4 и более гонок, хотя ещё две осталось до завершения. Ферстаппен - гений.
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