Фабио Мастранджело отметит день рождения «оперным» концертом в филармонии

Наш петербургский итальянец — маэстро Фабио Мастранджело, возглавляющий Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина, — 27 ноября отметит день рождения: традиционно, за дирижерским пультом, в компании талантливых музыкантов и публики. Концерт, на котором он выступит со своим оркестром «Северная симфония», пройдет в Большом зале филармонии.

Источник: предоставлено организаторами







Вечер будет называться «Оперные страсти в дуэтах». Артисты проведут слушателей страницами сочинений Чайковского, Пуччини, Масканьи, Моцарта, Гуно, Массне, Верди и Гершвина.

В концерте примут участие хор и солисты Музыкального театра имени Шаляпина, включая новую лауреатку «Золотого софита» Анну Викулину. Будут и приглашенные артисты — солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит и солист Детского музыкального театра «Зазеркалье» Роман Арндт, неоднократно принимавший участие в постановках фестиваля «Опера — всем», также проводимого маэстро Мастранджело.

В финале вечера прозвучит сочинение Джорджа Гершвина «Пусть грянет оркестр», первым исполнением которого композитор сам продирижировал в декабре 1929 года в Бостоне — и с тех пор сам стал выступать в этом новом качестве.