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Политика Общество «Обстоятельства изменились»: Минюст США прекращает все федеральные дела против Трампа

«Обстоятельства изменились»: Минюст США прекращает все федеральные дела против Трампа

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3 комментария

Министерство юстиции США прекращает все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа — о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года и обращении с секретными документами. Об этом 25 ноября сообщает CNN.

Директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун назвал это решение «главной победой для верховенства права».

С ходатайством о прекращении разбирательств в отношении Трампа выступил спецпрокурор США Джек Смит — тот самый, который ранее выдвигал обвинения против Трампа, в том числе уже во время президентской кампании.

Трамп заявил, что уволит Смита, как только вновь займет свой пост, тем самым разрушив прежние нормы, касающиеся расследований спецпрокурора.

Преследование Смитом Трампа в течение последних двух лет за попытку саботировать президентские выборы 2020 года и его ненадлежащее обращение с секретными документами представляет собой уникальную главу в американской истории: никогда ранее бывшему жильцу Белого дома не предъявлялись федеральные уголовные обвинения.

В деле о выборах, которое Трамп вел в Вашингтоне, округ Колумбия, Смит обвинил бывшего президента в попытках отменить свое поражение на выборах 2020 года — заговоре, кульминацией которого стало нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

В деле о документах, возбужденном во Флориде, Трампу были предъявлены обвинения в том, что он якобы вынес из Белого дома секретные документы по национальной обороне после того, как покинул свой пост, и сопротивлялся попыткам правительства вернуть эти материалы.

Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения по обоим делам.

«Позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась, но изменились обстоятельства», — заявил Смит. По его словам, он стремится снять обвинения с избранного президента «без предубеждений», что оставит открытой возможность повторного предъявления обвинений в будущем. Смит также назвал президентский иммунитет, который будет предоставлен Трампу, «временным».

Смит сообщил, что консультировался по этому вопросу с юристами Министерства юстиции и что они также рассматривали возможность приостановки дела до тех пор, пока у Трампа не исчезнет защищающий его иммунитет президента.

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Иммунитет Дональд Трамп Прокурор Джек Смит Минюст США
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Комментарии
3
Игорь Протасов
11 минут
Этого мало! Кто инициировал эти дела - под суд!
Гость
52 минуты
Впереди Большая чистка! Ох, и работы у Трампа...
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