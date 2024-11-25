Ozon может переехать с Кипра в Россию. Под Новый год акционеры определят место прописки

Маркетплейс Ozon выносит на рассмотрение акционеров вопрос о редомициляции (изменении юрисдикции — Прим.ред.) компании с Кипра в Россию — переезд будет обсуждаться на собрании акционеров 27 декабря, сообщили в компании в понедельник, 25 ноября.

В Ozon подчеркнули, что компания на протяжении двух лет анализировала различные возможности «обеспечения устойчивости бизнеса» и защиты интересов акционеров, партнеров, клиентов и сотрудников. «Тщательно изучив данный вопрос, Ozon считает целесообразным предложить акционерам рассмотреть вопрос о редомициляции», — говорится в сообщении. В пресс-службе компании рассказали РБК, что Ozon рассчитывает «переехать» до конца 2025 года.

Общее собрание акционеров рассмотрит регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»). В сообщении подчеркнули, что в случае переезда компания продолжит действовать в интересах всех своих акционеров, независимо от их юрисдикции. Вероятная редомициляция также не повлияет на стабильность операционной деятельности Ozon по обработке и доставке заказов, подчеркнули в компании.

В Ozon подчеркнули, что редомициляция будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке и упростит внутригрупповые транзакции.

Помимо перерегистрации компании, акционеры рассмотрят утверждение устава компании в новой редакции, утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Ozon за год и избрание членов совета директоров.

О планах переехать в Россию руководство Ozon сообщило еще прошлым летом. Тогда финансовый директор маркетплейса подчеркнул, что холдинговая структура стремится быть «как можно ближе» к операционным и юридическим лицам в России. В марте 2023 года американская биржа Nasdaq предупредила Ozon, как и другие компании, основной бизнес которых осуществляется в России, о принудительном делистинге ее депозитарных акций.

В июне этого года Ozon получил решение правительственной комиссии на проведение редомициляции. Маркетплейс обязали переехать до конца 2025 года, сообщал ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.