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    Ozon может переехать в Россию. Компания рассказала о планах сменить кипрскую прописку

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    Ozon предпринимает действия для смены юрисдикции с Кипра на Россию, передает 23 августа слова финансового директора маркетплейса Игоря Герасимова «Коммерсантъ».

    По его словам, холдинговая структура стремится быть «как можно ближе» к операционным и юридическим лицам в России. Этим Герасимов и объяснил будущую редомициляцию — «логичнее» переехать поближе к основному российскому бизнесу. Ozon работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Китая и Турции.

    «Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем»,— подчеркнул он.

    В марте этого года американская биржа Nasdaq предупредила Ozon, как и другие компании, основной бизнес которых осуществляется в России, о принудительном делистинге ее депозитарных акций. Маркетплейс дважды пытался оспорить это решение, однако вчера в Nasdaq подтвердили, что менять планы не планируют. Тем не менее процедура делистинга еще не проведена.

    Также сегодня Ozon отчитался о своих финансовых результатах по итогам ll квартала года. За этот период компания увеличила оборот от продаж до 372,628 миллиарда рублей — это в 2,2 раза больше, чем за ll квартал прошлого года.

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