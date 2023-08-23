Ozon может переехать в Россию. Компания рассказала о планах сменить кипрскую прописку

Ozon предпринимает действия для смены юрисдикции с Кипра на Россию, передает 23 августа слова финансового директора маркетплейса Игоря Герасимова «Коммерсантъ».



По его словам, холдинговая структура стремится быть «как можно ближе» к операционным и юридическим лицам в России. Этим Герасимов и объяснил будущую редомициляцию — «логичнее» переехать поближе к основному российскому бизнесу. Ozon работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Китая и Турции.

«Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавиться от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем»,— подчеркнул он.