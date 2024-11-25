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Авто Власти Москвы помогут Кубе создать таксопарк из автомобилей «Москвич»

Власти Москвы помогут Кубе создать таксопарк из автомобилей «Москвич»

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15 комментариев

Власти Москвы помогут Кубе создать таксопарк из автомобилей «Москвич». Об этом 25 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум о намерениях, подписанный департаментом транспорта Москвы и министерством транспорта Кубы.

Для этой цели столица готова предоставить партию из 50 «Москвичей» и затем оценить «возможность адаптации их систем мультимедиа на испанский язык».

Таксопарки планируется создать в Гаване и Варадеро. Рабочая группа, которая подготовит бизнес-модель проекта и определит порядок возврата инвестиций его участников, уже сформирована.

Продажи автомобилей «Москвич» в России в октябре 2024 года составили 2,4 тысячи машин — в том числе более 130 седанов «Москвич-6» и более 100 электромобилей «Москвич-3е».

Ранее президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал о причинах непопулярности «Москвича» у покупателей.

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Комментарии
15
Игорь Протасов
1 час
Китайские "Москвичи" поплывут на Кубу :-)
Slava_Rossii2
1 час
Так им машины подарят за счёт налогоплательщиков?
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