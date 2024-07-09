Непонимание рынка. Президент РОАД — о причинах непопулярности «Москвича»

Сборка автомобиля «Москвич» на промышленной площадке в столице обходится вдвое дороже, чем на любой другой, что напрямую сказывается на конечной стоимости машины и ее популярности у покупателей. Таким мнением 9 июля поделился с «Фонтанкой» президент ассоциации российских автодилеров Алексей Подщеколдин во время полугодовой пресс-конференции.
«В себестоимости любого изделия, и автомобиля тоже, зарплата персонала — одна из ключевых. Производство автомобиля в Москве, в отличие от промплощадки в Тольятти, обходится в два раза дороже. В итоге рекомендованная розничная цена была даже несколько выше, чем китайский JAC привозит целиком. И отсюда непонимание рынка — зачем платить за «Москвич», когда есть более дешевый аналог. На мой взгляд, производство «Москвича» надо было делать не в Москве. Конечно, я — за любой российский автомобиль, их в этом году [у «Москвича»] будет 40 тысяч собрано, ну, не такой он популярный — здесь ценовая война», — отметил Алексей Подщеколдин.
На официальном сайте производителя цена на «Москвич 3» стартует от 1,59 миллиона рублей. Его прототипа — модели A5 Plus, — в продаже у официальных дилеров нет, ценник на самый дешевый кроссовер JAC стартует от 1,69 миллиона рублей.
Автомобиль «Москвич» в июне этого года приобрели 1041 раз, это на 15,5% меньше, чем год к году, и на 36,6% меньше, чем месяцем раньше. К слову, продажи самого JAC еще меньше — 966 штук за июнь (падение на 26,8% год к году, прирост на 0,2% относительно мая).