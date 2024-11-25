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Общество В России запретили вылов воблы в Волге и Каспийском море на весь 2025 год

В России запретили вылов воблы в Волге и Каспийском море на весь 2025 год

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13 комментариев

Промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и Волге запретило Министерство сельского хозяйства России. Ограничения действуют на весь 2025 год. Приказ за подписью министра Оксаны Лут опубликован 25 ноября на портале правовой информации.

Вылов запрещен в границах Астраханской области и Калмыкии. Исключение составляет разрешенный правилами рыболовства прилов. В семи районах Астраханской области также запретили вылов плотвы.

Вылов воблы Минсельхоз запретил и в текущем году, сделав исключение на период с 20 по 30 апреля.

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которые приводит «Интерфакс», за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем вдвое, а уловы упали в шесть раз.

Ранее Россия и Норвегия согласовали условия вылова трески, пикши и других видов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. Квота на вылов трески установлена на уровне 340 тысяч метрических тонн. Это на 25% меньше, чем в 2023 году, и является минимальным значением за 33 года. Также РФ и Норвегия договорились о вылове 19 тысяч тонн черного палтуса. Вылов мойвы запрещен.

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Комментарии
13
Антибункерный
1 час
И слово вобла тоже дескридетация воблы...
Игорь Протасов
1 час
Накормили нас уже воблОй... досыта...
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