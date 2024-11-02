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Общество Россия и Норвегия согласовали условия вылова трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях. Вылов мойвы запретили

Россия и Норвегия согласовали условия вылова трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях. Вылов мойвы запретили

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14 комментариев

Россия и Норвегия согласовали условия вылова трески, пикши и других видов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. 54-я сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству проходила в режиме видеосвязи, по ее итогам был подписан протокол, сообщает 2 ноября Росрыболовство.

Российскую делегацию представлял глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. От Норвегии участвовал заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Метте Викборг.

Росрыболовство не стало приводить данные по согласованным квотам на вылов рыбы, но агентство Bloomberg утверждает, что квота на вылов трески установлена на уровне 340 тысяч метрических тонн. Это на 25% меньше, чем в 2023 году, и является минимальным значением за 33 года. Агентство приводит и квоту на вылов пикши: стороны согласовали 130 тысяч тонн. Также РФ и Норвегия договорились о вылове 19 тысяч тонн черного палтуса. Вылов мойвы запрещен.

До начала военной операции на Украине размер квоты рекомендовал Международный совет по исследованию моря. Россия вышла из этой организации в октябре этого года, но сохранила совместное управление рыбными запасами с Норвегией.

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Комментарии
14
Cashmare
3 часа
алё, зачем мойву запретили, а чего я сушить буду, вёсла?
Гость
2 часа
Правильно! Мойва коренная рыба, а треска и палтус — понаехавшая чорная шерсть. 🤭
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