Аршавин расскажет родителям, подходит ли их ребенок для футбола

Бывший капитан сборной России по футболу и заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин проведет встречу с родителям юных спортсменов на базе Академии сине-бело-голубых.

Как сообщили 25 ноября в пресс-службе петербургской команды, Аршавин и другие специалисты Академии расскажут родителям, нужен ли их ребенку профессиональный спорт, подходит ли ему футбол, есть ли у него талант, способности и необходимые черты характера.

Также они посоветуют, как поддерживать юных футболистов, чем их кормить, как найти подходящего тренера и выстроить с ним правильные отношения.

С отдельными лекциями выступят заведующий кафедрой теории и методики футбола НГУ им. Лесгафта Максим Нифонтов, тренер высшей категории Руслан Мухамедзянов и тренер «Газпром»-Академии Павел Первушов.

Лекции пройдут в Академии «Зенита» 30 ноября и 1 декабря на улице Верности, 21.