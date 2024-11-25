Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Аршавин расскажет родителям, подходит ли их ребенок для футбола

Аршавин расскажет родителям, подходит ли их ребенок для футбола

1 261
2 комментария

Бывший капитан сборной России по футболу и заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин проведет встречу с родителям юных спортсменов на базе Академии сине-бело-голубых.

Как сообщили 25 ноября в пресс-службе петербургской команды, Аршавин и другие специалисты Академии расскажут родителям, нужен ли их ребенку профессиональный спорт, подходит ли ему футбол, есть ли у него талант, способности и необходимые черты характера.

Также они посоветуют, как поддерживать юных футболистов, чем их кормить, как найти подходящего тренера и выстроить с ним правильные отношения.

С отдельными лекциями выступят заведующий кафедрой теории и методики футбола НГУ им. Лесгафта Максим Нифонтов, тренер высшей категории Руслан Мухамедзянов и тренер «Газпром»-Академии Павел Первушов.

Лекции пройдут в Академии «Зенита» 30 ноября и 1 декабря на улице Верности, 21.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале »Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Это Оршавин то талантливый?)))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20