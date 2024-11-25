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Происшествия В Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывчатку на мужчину

В Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывчатку на мужчину

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7 комментариев

В Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Погиб мирный житель, сообщил 25 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил несовестимые с жизнью травмы и скончался до приезда врачей. Еще один житель города получил осколочное ранение плеча и был госпитализирован в больницу Белгорода.

Оперативные службы работают на местах.

В утреннем отчете Минобороны РФ о ночных атаках 25 ноября — четыре региона и 23 беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожены над Калужской областью, семь над Курской, пять над Брянской, четыре над Белгородской.

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Комментарии
7
Mies
1 час
Идею этой сказки, а может, и не сказки, Поймёт не только взрослый, но даже карапуз, – Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите! (С)
В д. Гадюкино - дожди.
5 минут
А как установили, что это был украинский беспилотник? Он на моыве жужжал?
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