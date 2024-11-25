В Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывчатку на мужчину

В Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Погиб мирный житель, сообщил 25 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина получил несовестимые с жизнью травмы и скончался до приезда врачей. Еще один житель города получил осколочное ранение плеча и был госпитализирован в больницу Белгорода.

Оперативные службы работают на местах.

В утреннем отчете Минобороны РФ о ночных атаках 25 ноября — четыре региона и 23 беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожены над Калужской областью, семь над Курской, пять над Брянской, четыре над Белгородской.