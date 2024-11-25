За ночь в четырёх регионах перехватили 23 беспилотника

В утреннем отчете Минобороны РФ о ночных атаках 25 ноября — четыре региона и 23 беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожены над Калужской областью, семь над Курской, пять над Брянской, четыре над Белгородской.

В Калуге, напомним, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на предприятии, его уже потушили. В Курской области, по данным местных властей, также сбито семь ракет.