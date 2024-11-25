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Происшествия За ночь в четырёх регионах перехватили 23 беспилотника

За ночь в четырёх регионах перехватили 23 беспилотника

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5 комментариев

В утреннем отчете Минобороны РФ о ночных атаках 25 ноября — четыре региона и 23 беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожены над Калужской областью, семь над Курской, пять над Брянской, четыре над Белгородской.

В Калуге, напомним, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на предприятии, его уже потушили. В Курской области, по данным местных властей, также сбито семь ракет.

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Комментарии
5
Хренли
15 минут
Чем перехватывали-то? И что с обломками?
282694747
39 минут
Обычный понедельник да гора Ямантау?
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