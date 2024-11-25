«Какого хрена ты погоны получала?» Вяльбе: Исинбаева — предатель Родины

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе жестко выразила своё отношение к известной российской легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая сейчас проживает в Испании.

«Я считаю, что Исинбаева — предатель Родины. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию? Это все популизм некий. „Я номинальный майор российской армии“. Какого хрена ты тогда погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — отметила Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

Глава Федерации лыжных гонок России считает, что Исинбаевой следовало прямо сказать, что она «боится СВО, боится за себя и своих детей», поэтому и уехала в Испанию.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, завоевавшая золото на Играх в Афинах (2004) и Пекине (2008). Кроме того, она семь раз становилась чемпионкой мира. На своей третьей Олимпиаде в Лондоне в 2012 году она взяла серебряную медаль.

Исинбаева вошла в обновленный состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета после проверки на поддержку специальной военной операции на Украине. Из её соцсетей пропали фото с Владимиром Путиным.

В сентябре 2023 года ситуацию вокруг Исинбаевой комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину. Мне о них не известно», — сказал тогда представитель Кремля. Не стал он комментировать и якобы заявление Исинбаевой о том, что «звание майора — это чисто номинально».