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Общество Ельцин Центр отменил выступление правнучки Хрущева после жалоб

Ельцин Центр отменил выступление правнучки Хрущева после жалоб

2 046
30 комментариев

Выступление профессора нью-йоркского университета New School и правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой отменили в Ельцин Центре. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило учреждение в своем телеграм-канале.

Хрущева планировала завтра, 26 ноября, презентовать в Ельцин Центре свою книгу под названием «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

Ельцин Центр утверждает, что «мероприятие отменено по техническим причинам».

Как сказано в публикации телеграм-канала УРАЛLIVE, на предстоящее выступление Нины Хрущевой в Ельцин Центре пожаловались общественники из движения «Зов народа». Они направили обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

«Блестящая работа по пресечению очередных щупальцев гибридной войны против России. Благодарим всех наших коллег, СМИ и силовые органы за оперативную реакцию и результат», — говорится в посте движения «Зов народа».

В начале ноября Ельцин Центр отменил лекцию писателя и литературоведа Александра Архангельского* после признания его иноагентом.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
30
275954159
1 час
И зря - умнейшая женщина
282132293
11 минут
А потом будет Путин Центр
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