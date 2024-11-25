Ельцин Центр отменил выступление правнучки Хрущева после жалоб

Выступление профессора нью-йоркского университета New School и правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины Хрущевой отменили в Ельцин Центре. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило учреждение в своем телеграм-канале.

Как сказано в публикации телеграм-канала УРАЛLIVE, на предстоящее выступление Нины Хрущевой в Ельцин Центре пожаловались общественники из движения «Зов народа». Они направили обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

«Блестящая работа по пресечению очередных щупальцев гибридной войны против России. Благодарим всех наших коллег, СМИ и силовые органы за оперативную реакцию и результат», — говорится в посте движения «Зов народа».



В начале ноября Ельцин Центр отменил лекцию писателя и литературоведа Александра Архангельского* после признания его иноагентом.



* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.