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Происшествия «Приезжай на СВО». Обвиняемый в убийстве дочери петербуржец показал себя с автоматом и в военной форме

«Приезжай на СВО». Обвиняемый в убийстве дочери петербуржец показал себя с автоматом и в военной форме

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22 комментария

Обвиняемый в убийстве своей 18-летней дочери Дмитрий Суров, которого в сентябре заключили под стражу, мог оказаться в зоне спецоперации, о чем свидетельствуют опубликованные на его странице фотографии. Об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

«Приезжай. В зону СВО», — сказал Дмитрий Суров корреспонденту «Фонтанки».

Фото в военной форме и с оружием, а также в компании, видимо, сослуживцев, мужчина выложил у себя на личной странице в соцсетях и в своем паблике, посвященном автомобилям.

Напомним, окровавленное тело 18-летней девушки было найдено 8 сентября на аллее Поликарпова, 4. Чуть раньше в полицию сообщали о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы.

По версии следствия, отец девушки в пьяном состоянии на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 58 ударов ножом. Установлено, что били в голову, шею, туловище, ноги и руки.

В разговоре с «Фонтанкой» его двоюродный брат рассказал, что у мужчины не было проблем с алкоголем и он всегда заботился о дочери. Погибшую он описал как прилежную девушку, которая помогала по дому, имела хобби и избегала шумных компаний. О криминальном прошлом своего брата Эдуард узнал из разговора с «Фонтанкой». Как выяснилось ранее, мужчину привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными. Родственник уточнил, что говорить о плохом было не принято, так что этой информацией он не располагал.

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Комментарии
21
DanCitizen
44 минуты
Прямой кандидат в губернаторы
Garik.Maremanov.1-1
28 минут
Какая страна, такие и законы.
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