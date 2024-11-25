«Приезжай на СВО». Обвиняемый в убийстве дочери петербуржец показал себя с автоматом и в военной форме

Обвиняемый в убийстве своей 18-летней дочери Дмитрий Суров, которого в сентябре заключили под стражу, мог оказаться в зоне спецоперации, о чем свидетельствуют опубликованные на его странице фотографии. Об этом 25 ноября стало известно «Фонтанке».

Фото в военной форме и с оружием, а также в компании, видимо, сослуживцев, мужчина выложил у себя на личной странице в соцсетях и в своем паблике, посвященном автомобилям.

В разговоре с «Фонтанкой» его двоюродный брат рассказал, что у мужчины не было проблем с алкоголем и он всегда заботился о дочери. Погибшую он описал как прилежную девушку, которая помогала по дому, имела хобби и избегала шумных компаний. О криминальном прошлом своего брата Эдуард узнал из разговора с «Фонтанкой». Как выяснилось ранее, мужчину привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными. Родственник уточнил, что говорить о плохом было не принято, так что этой информацией он не располагал.