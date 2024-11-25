«Услышала хлопок, получила удар». Петербурженка рассказала о взрыве в автобусе, после которого часть «Волгабасов» сняли с эксплуатации

Источник: «Фонтанка.ру»







Петербурженке зашивали голову после разгерметизации ресивера пневмосистемы в салоне автобуса № 26 в Московском районе. Фото деформированного элемента оказалось в распоряжении «Фонтанки» 25 ноября.

По информации издания, 60-летнюю пострадавшую доставили в Мариинскую больницу с множественными рвано-ушибленными ранами головы. Её состояние оценивали как среднетяжёлое. Женщина рассказала «Фонтанке», что накануне вечером в автобусе № 26 она сидела у передней двери. На Лиговском проспекте она услышала хлопок и получила удар по голове, судя по всему, чем-то металлическим.

По словам петербурженки, пассажиры быстро вышли из салона. Сама она была дезориентирована и плохо понимала, что произошло.

Женщина пока остаётся в больнице. Она рассказала, что врачи накладывали швы на кожу головы. Представители «Пассажиравтотранса» на связь с ней пока не выходили. В релизе ПАТ сообщают, что пострадавшей окажут всю необходимую помощь в получении страховой выплаты.

Как уточнили в компании, ресивер установлен заводом. Нарушений в его использовании допущено не было. В Петербург вызвали представителей завода-изготовителя и производителей оборудования, чтобы разобраться в причинах дефекта. Решить предстоит и вопрос о дальнейшей эксплуатации автобусов той же серии.

Пока использование Volgabus 5270G, поступивших в город по контракту 2018 года, приостановлено по решению «Пассажиравтотранса».

После случившегося проверку организовала прокуратура Московского района.