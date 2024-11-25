Более 60 тысяч голосов за финалистов премии «Фонтанки.ру» уже есть — теперь ждем ваши

В этом году голосование за победителей премии мы проводим не только на сайте, но и в социальных сетях: в группе «Вконтакте» и в Telegram-канале Фонтанка SPB Online. За 2,5 недели мы получили более 60 тыс. голосов за финалистов премии — то есть в среднем по 600 голосов за номинанта.

Конечно, в номинациях уже есть свои лидеры, но ведь впереди еще две недели — голосование продлится до 11 декабря. А значит, у каждой компании есть шанс завоевать признание своих клиентов, сотрудников, студентов, покупателей — в зависимости от номинации.

Напоминаем, что в этом году мы выбираем победителей в 10 номинациях, для 8 из них кандидатов называли читатели, а мы выбрали ТОП-10 самых часто упоминаемых организаций, а для двух — «Проект года» и «Стартап года» — десятки финалистов сформировали редакционный и экспертный совет.

Прочитать, кто стал финалистом, можно здесь, а проголосовать — зайдя на сайт и авторизовавшись. Либо, как уже упоминалось выше, через соцсети «Фонтанки.ру». И помните: много голосов — это хорошо, но накрутки — это плохо. Мы тщательно следим за ходом голосования и отслеживаем, кто, как и за кого голосует.

Результаты голосования станут известны 12 декабря на торжественной церемонии, которая пройдет в Главном штабе Эрмитажа. Вместе с ведущим вечера — Дмитрием Хрусталевым — мы поприветствуем на сцене тех, кому читатели выразили свою признательность.