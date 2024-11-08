Стартовало голосование за лучших в премии «Фонтанки»! Победителей определяете вы

Начался второй этап ежегодной городской премии «Фонтанки.ру — Признание и Влияние» . Теперь вам предстоит проголосовать за лучшие компании! Посмотрите, кто прошел в ТОП-10 в каждой из 10 номинаций этого года , и выберите тех, кто, по вашему мнению, больше других достоин стать победителем.

В течение полутора месяцев читатели «Фонтанки» называли претендентов, достойных победы. В этом году вы установили рекорд — более 20 тысяч человек отдали свои голоса за любимые компании и 8 номинациях:

Еще в двух номинациях десятку лучших определили экспертный и редакционный советы:

10 компаний в каждой номинации, набравшие наибольшее число голосов, перешли на следующий этап. И теперь читателям предстоит определить, кто получит премию.

Всех участников голосования мы просим быть честными. Мы внимательно следим за процессом и отслеживаем любые попытки провести «накрутки». Предупреждаем: такие голоса будут аннулированы во время финального подсчета.