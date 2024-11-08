Стартовало голосование за лучших в премии «Фонтанки»! Победителей определяете вы

Начался второй этап ежегодной городской премии «Фонтанки.ру — Признание и Влияние». Теперь вам предстоит проголосовать за лучшие компании! Посмотрите, кто прошел в ТОП-10 в каждой из 10 номинаций этого года, и выберите тех, кто, по вашему мнению, больше других достоин стать победителем.
В течение полутора месяцев читатели «Фонтанки» называли претендентов, достойных победы. В этом году вы установили рекорд — более 20 тысяч человек отдали свои голоса за любимые компании и 8 номинациях:
РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
МАГАЗИН ГОДА
ОНЛАЙН СЕРВИС ГОДА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
Еще в двух номинациях десятку лучших определили экспертный и редакционный советы:
СТАРТАП ГОДА
ПРОЕКТ ГОДА
10 компаний в каждой номинации, набравшие наибольшее число голосов, перешли на следующий этап. И теперь читателям предстоит определить, кто получит премию.
Финалисты, которые соберут максимальное количество голосов в своих номинациях, станут победителями!
Переходите на сайт, изучайте списки финалистов, голосуйте за лучших!
Всех участников голосования мы просим быть честными. Мы внимательно следим за процессом и отслеживаем любые попытки провести «накрутки». Предупреждаем: такие голоса будут аннулированы во время финального подсчета.
Голосование продлится до 11 декабря в социальных сетях «Фонтанки.ру» и на сайте премии. А уже 12 декабря назовем имена победителей на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.
Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».