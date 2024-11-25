«Пассажиравтотранс» назвал причину взрыва в автобусе на Лиговском проспекте

Взрыв в автобусе в центре Петербурга 24 ноября случился из-за разгерметизации пневмосистемы. Перевозчик приостановил использование и других автобусов из той же партии.

В автобусе № 26 на Лиговском проспекте произошла разгерметизация ресивера пневмосистемы, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 25 ноября. Этот элемент конструкции установлен заводом-производителем и, согласно паспорту технического средства, не обслуживается в рамках техосмотров. Условия эксплуатации при этом не нарушались, подчеркнули на предприятии.

«Пассажиравтотранс» принял решение приостановить эксплуатацию автобусов Volgabus 5270G, поставленных по контракту 2018 года, на городской маршрутной сети. В Петербург вызвали представителей завода-изготовителя и производителей оборудования, чтобы разобраться в причинах дефекта и определить, можно ли эксплуатировать автобусы дальше.

В парке «Пассажиравтотранса» около 80 таких машин 2018 года, но непосредственно в контракте с ООО «БМГ», о котором идет речь, был указан 61 односекционный автобус большого класса категории М3. Стоимость контракта составила 912 миллионов рублей, он исполнен целиком. В техзадании, в частности, указаны пневматическая система c масловлагоотделителем и осушителем воздуха, полностью обеспечивающая устойчивую работу всего пневматического оборудования автобуса, и конструкция магистралей и ресиверов пневматической системы, обеспечивающая свободное удаление конденсата.