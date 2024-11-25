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Власть Le Monde: европейские страны обсуждают отправку войск или ЧВК на Украину

Le Monde: европейские страны обсуждают отправку войск или ЧВК на Украину

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34 комментария

На фоне эскалации украинского конфликта в Европе возобновились дискуссии об отправке на Украину западных войск и частных оборонных компаний, пишет 25 ноября Le Monde со ссылкой на «надежные источники».

«Дебаты деликатные, по сути засекреченные, но по-настоящему активные, особенно в перспективе возможного отказа Америки от поддержки Киева после того, как Дональд Трамп вступит в должность в США 20 января 2025 года», — отмечается в публикации.

Дебаты об отправке европейских военных в Украину начались на встрече союзников Киева в Париже в феврале, несколько стран во главе с Германией составили крепкую оппозицию. Но «этот сценарий еще не похоронен». По данным издания, в последние недели он даже окреп, в частности благодаря визиту премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию ​​11 ноября.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — рассказал Le Monde британский военный источник

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Комментарии
37
Ivanov_I_I
55 минут
насколько я помню, у Великобритании 72'500 военных под ружьем.
Гость
1 час
Когда фантазируешь, что воюешь с НАТОй, то это может сбыться. Осторожнее в своих желаниях.
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