Le Monde: европейские страны обсуждают отправку войск или ЧВК на Украину

На фоне эскалации украинского конфликта в Европе возобновились дискуссии об отправке на Украину западных войск и частных оборонных компаний, пишет 25 ноября Le Monde со ссылкой на «надежные источники».

«Дебаты деликатные, по сути засекреченные, но по-настоящему активные, особенно в перспективе возможного отказа Америки от поддержки Киева после того, как Дональд Трамп вступит в должность в США 20 января 2025 года», — отмечается в публикации.

Дебаты об отправке европейских военных в Украину начались на встрече союзников Киева в Париже в феврале, несколько стран во главе с Германией составили крепкую оппозицию. Но «этот сценарий еще не похоронен». По данным издания, в последние недели он даже окреп, в частности благодаря визиту премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию ​​11 ноября.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — рассказал Le Monde британский военный источник