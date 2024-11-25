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Происшествия Таможенники в Кингисеппе задержали мужчину с минералами. Камни он хотел вывезти в США

Таможенники в Кингисеппе задержали мужчину с минералами. Камни он хотел вывезти в США

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7 комментариев

Кингисеппская таможня остановила мужчину, пытавшегося вывезти из России в США коллекцию минералов. При нем нашли 4,4 кг камешков с останками и костями ископаемых животных. Возбуждено дело по статье КоАП РФ, пишет пресс-служба СЗТУ.

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На таможне был задержан гражданин России, постоянно проживающий в США. В его личных вещах нашли 402 необработанных камня разной формы и веса. Всего — 4,4 кг разных минералов. Задержанный рассказал, что собирал коллекцию несколько лет, планировал вывезти ее в США и там продать.

Камни отправили на экспертизу. Выяснилось, что 130 из них — минеральное сырье. Это чароит, хризопраз, опал, агат, родонит, янтарь, карнеол, яшма и другие.

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Комментарии
8
Ivanov_I_I
49 минут
а что из этого запрещённое?
Гость
40 минут
Ничего ценного : янтарь с пляжа, низкого качества( мелкий, с низкой прозрачностью, каких-либо интересных включении в этом янтаре на фото не видно и вряд ли будут); остальные образцы - условный мусор шлифовальной мастерской, то есть отходы производства. Единственный интерес- под номером 6 (хризолит), но и здесь ценность условная : хороший размер, но почти непрозрачен ( ну такой ,хороший образец для домашней коллекции).
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