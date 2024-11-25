Таможенники в Кингисеппе задержали мужчину с минералами. Камни он хотел вывезти в США

Кингисеппская таможня остановила мужчину, пытавшегося вывезти из России в США коллекцию минералов. При нем нашли 4,4 кг камешков с останками и костями ископаемых животных. Возбуждено дело по статье КоАП РФ, пишет пресс-служба СЗТУ.

На таможне был задержан гражданин России, постоянно проживающий в США. В его личных вещах нашли 402 необработанных камня разной формы и веса. Всего — 4,4 кг разных минералов. Задержанный рассказал, что собирал коллекцию несколько лет, планировал вывезти ее в США и там продать.