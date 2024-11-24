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Происшествия Пожар на проспекте Косыгина мог привести к взрыву пяти газовых баллонов

Пожар на проспекте Косыгина мог привести к взрыву пяти газовых баллонов

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3 комментария

Стали известны подробности пожара, который тушили утром 24 ноября на проспекте Косыгина, 11к2. По данным «Фонтанки», в квартире мог произойти взрыв, так как хозяин хранил там пять газовых баллонов.

В десятом часу в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что находится в гостях у друга, который хочет взорвать газ. На заднем плане какой-то человек говорил, чтобы все бежали. Полиция установила, что по данному адресу проживает 57-летний мужчина. И он, и его товарищ в воскресенье утром были пьяны.

Оказалось, что петербуржец хранит в квартире газовые баллоны, которые он купил пять лет назад. Полиции он пояснил, что готовить на газу дешевле, чем на электрической плите. В воскресенье утром в системе одного из баллонов произошел сбой, из-за чего в квартире произошло возгорание. Пожар потушили сотрудники МЧС. Хозяин с термическими ожогами в компании полицейских был доставлен в НИИ  Джанелидзе. Его состояние было оценено как удовлетворительное и после оказанной помощи он уехал в отдел.

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Комментарии
3
aprahka
12 минут
Вот так живёшь и не знаешь кто под тобой,над тобой,за стенкой?Короче жуть.(
virykylu
1 час
Непонятно "компания полицейских" тоже с ожогами?
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