Пожар на проспекте Косыгина мог привести к взрыву пяти газовых баллонов

Стали известны подробности пожара, который тушили утром 24 ноября на проспекте Косыгина, 11к2. По данным «Фонтанки», в квартире мог произойти взрыв, так как хозяин хранил там пять газовых баллонов.

В десятом часу в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что находится в гостях у друга, который хочет взорвать газ. На заднем плане какой-то человек говорил, чтобы все бежали. Полиция установила, что по данному адресу проживает 57-летний мужчина. И он, и его товарищ в воскресенье утром были пьяны.

Оказалось, что петербуржец хранит в квартире газовые баллоны, которые он купил пять лет назад. Полиции он пояснил, что готовить на газу дешевле, чем на электрической плите. В воскресенье утром в системе одного из баллонов произошел сбой, из-за чего в квартире произошло возгорание. Пожар потушили сотрудники МЧС. Хозяин с термическими ожогами в компании полицейских был доставлен в НИИ Джанелидзе. Его состояние было оценено как удовлетворительное и после оказанной помощи он уехал в отдел.