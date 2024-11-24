Мужчину госпитализировали после пожара на проспекте Косыгина

Мужчину госпитализировали после пожара в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина. Детали случившегося 24 ноября сообщили в оперативном штабе МЧС Северной столицы.



О возгорании на проспекте Косыгина в доме 11 стало известно утром — в 09:51. На борьбу с огнем отправились три единицы техники и 15 человек личного состава. Спустя почти час — к 10:49 — пожар потушили.



В результате возгорания в квартире обгорели шесть квадратов обстановки. Кроме того, пострадал мужчина — его отправили в больницу.



Ранее сообщалось, что в четырехкомнатной квартире дома на улице Салова во Фрунзенском районе ночью произошел пожар. В результате него пострадал петербуржец.