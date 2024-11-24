Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 765мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Общество Афиша Plus Вот такая комбинация: петербуржцы зажгли в БКЗ с Аленой Апиной и сыгравшей ее в сериале Анастасией Уколовой

Вот такая комбинация: петербуржцы зажгли в БКЗ с Аленой Апиной и сыгравшей ее в сериале Анастасией Уколовой

1 618
10 комментариев

Ряды большого концертного зала «Октябрьский» содрогнулись под натиском любителей музыки 1990-х: в Петербург приехала Алена Апина. Культовой звезде 60 лет, ее дебют пришелся на времена распада Советского Союза, когда на эстраде царила эпоха фонограммы. Но сегодня, кажется, это осталось в далеком прошлом. На репетиции, где удалось побывать «Фонтанке», видно, что Апина прогоняет одну и ту же песню несколько раз. Важно, чтобы звук был ровный у всех музыкантов — от барабанщика до бэк-вокалистов.

1 из 8

В недавнем нашем интервью она призналась, что наняла хореографа, так что сегодня нас ждала не только поющая, но и танцующая Алена Апина. Еще пару штрихов в гримерке, неожиданный звонок, и можно выходить к петербуржцам в роскошном облегающем комбинезоне с пайетками и бахромой. Звучат как малознакомые песни «Близость» и «Девушка Бонда» и любимые всеми «Леха», «Лунные ночи», «Узелки».

Вместе с ней на сцене появилась ее киноверсия — Анастасия Уколова, сыгравшая поп-звезду в сериале «Комбинация». За кулисами БКЗ артистка рассказала «Фонтанке», что не отождествляет себя с Апиной, находит ее импульсивной: одним из таких поступков она назвала ее уход из консерватории, а затем и из «Комбинации». Уколову больше всего потряс тот факт, что группе нужно было выступить перед ликвидаторами Чернобыльской АЭС, взамен они получили ротацию на радио и телевидении. Кстати, чернобыльскую атмосферу удалось воссоздать в Петербурге.

Мода на 90-е, на ее взгляд, проникла не только в музыку, но и в поп-культуру в целом. Анастасия и сама не против переслушать треки тех лет. Среди песен «Комбинации» в топе Уколовой хит American Boy, менее популярные «Анжелика», «Знаю, что не любишь»; в сольном творчестве Апиной кинозвезду привлекли «Ксюша» и «Узелки» — те, которые она слушала еще в детстве.

Татьяна Иванова, солистка «Комбинации», на концерте в Петербурге присутствовать не смогла. Зато публика смогла увидеть сразу «двух Ален Апиных». Это первое совместное появление Апиной и Уколовой, которое можно смело назвать удачным: зритель принял младшую из артисток на ура.

+2
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
30 минут
Других звёзд для россиян нет.
Йёхан
28 минут
"группе нужно было выступить перед ликвидаторами Чернобыльской АЭС, взамен они получили ротацию на радио и телевидении." Удивилась она. Ну а сейчас что, по другому что ли? После выступления на СВО - открыт путь на зарабатывание бабла.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50