Вот такая комбинация: петербуржцы зажгли в БКЗ с Аленой Апиной и сыгравшей ее в сериале Анастасией Уколовой

Источник: «Фонтанка.ру»

Ряды большого концертного зала «Октябрьский» содрогнулись под натиском любителей музыки 1990-х: в Петербург приехала Алена Апина. Культовой звезде 60 лет, ее дебют пришелся на времена распада Советского Союза, когда на эстраде царила эпоха фонограммы. Но сегодня, кажется, это осталось в далеком прошлом. На репетиции, где удалось побывать «Фонтанке», видно, что Апина прогоняет одну и ту же песню несколько раз. Важно, чтобы звук был ровный у всех музыкантов — от барабанщика до бэк-вокалистов.

1 из 8 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

В недавнем нашем интервью она призналась, что наняла хореографа, так что сегодня нас ждала не только поющая, но и танцующая Алена Апина. Еще пару штрихов в гримерке, неожиданный звонок, и можно выходить к петербуржцам в роскошном облегающем комбинезоне с пайетками и бахромой. Звучат как малознакомые песни «Близость» и «Девушка Бонда» и любимые всеми «Леха», «Лунные ночи», «Узелки».

Вместе с ней на сцене появилась ее киноверсия — Анастасия Уколова, сыгравшая поп-звезду в сериале «Комбинация». За кулисами БКЗ артистка рассказала «Фонтанке», что не отождествляет себя с Апиной, находит ее импульсивной: одним из таких поступков она назвала ее уход из консерватории, а затем и из «Комбинации». Уколову больше всего потряс тот факт, что группе нужно было выступить перед ликвидаторами Чернобыльской АЭС, взамен они получили ротацию на радио и телевидении. Кстати, чернобыльскую атмосферу удалось воссоздать в Петербурге.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Мода на 90-е, на ее взгляд, проникла не только в музыку, но и в поп-культуру в целом. Анастасия и сама не против переслушать треки тех лет. Среди песен «Комбинации» в топе Уколовой хит American Boy, менее популярные «Анжелика», «Знаю, что не любишь»; в сольном творчестве Апиной кинозвезду привлекли «Ксюша» и «Узелки» — те, которые она слушала еще в детстве.

Татьяна Иванова, солистка «Комбинации», на концерте в Петербурге присутствовать не смогла. Зато публика смогла увидеть сразу «двух Ален Апиных». Это первое совместное появление Апиной и Уколовой, которое можно смело назвать удачным: зритель принял младшую из артисток на ура.