Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 765мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Происшествия В День матери петербурженка родила ребенка на станции метро «Горьковская»

В День матери петербурженка родила ребенка на станции метро «Горьковская»

6 909
32 комментария

Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции «Горьковская». Чудо произошло прямо в День матери, 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Как сообщили очевидцы, молодая женщина почувствовала схватки во время движения состава. Она вышла на платформу, где симптомы усилились. В 13:19 сотрудники станции вызвали скорую помощь, но малыш очень сильно торопился появиться на свет — родился он еще до приезда медиков.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.

Женщина родила мальчика буквально за несколько минут. Маму и ее малыша передали врачам, сейчас они в больнице. По словам медиков, чувствуют себя хорошо.

Это второй ребенок за всю историю Петербургского метрополитена, который родился под землей. Первый случай произошел в 2018 году на платформе «Технологический институт».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE19
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Snow*
2 часа
одним диаспорчанином и новым петербуржцем больше. Назвать предлагаю Максимкой, в честь Горького. Ну или по ихнему Мухамеджоном.
Митя Антонов
1 час
Срочно переименовать станцию метро в честь розродившейся там! Даёшь повышение рождаемости в стране!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50