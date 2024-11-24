В День матери петербурженка родила ребенка на станции метро «Горьковская»

Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции «Горьковская». Чудо произошло прямо в День матери, 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.
Как сообщили очевидцы, молодая женщина почувствовала схватки во время движения состава. Она вышла на платформу, где симптомы усилились. В 13:19 сотрудники станции вызвали скорую помощь, но малыш очень сильно торопился появиться на свет — родился он еще до приезда медиков.
«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — рассказала дежурная по станции Евгения Бордачева.
Женщина родила мальчика буквально за несколько минут. Маму и ее малыша передали врачам, сейчас они в больнице. По словам медиков, чувствуют себя хорошо.
Это второй ребенок за всю историю Петербургского метрополитена, который родился под землей. Первый случай произошел в 2018 году на платформе «Технологический институт».
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