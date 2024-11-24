В День матери петербурженка родила ребенка на станции метро «Горьковская»

Петербурженка родила ребенка прямо на платформе станции «Горьковская». Чудо произошло прямо в День матери, 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Как сообщили очевидцы, молодая женщина почувствовала схватки во время движения состава. Она вышла на платформу, где симптомы усилились. В 13:19 сотрудники станции вызвали скорую помощь, но малыш очень сильно торопился появиться на свет — родился он еще до приезда медиков.