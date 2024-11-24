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Общество Медведев предложил подумать о передаче российских ядерных технологий врагам США

Медведев предложил подумать о передаче российских ядерных технологий врагам США

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51 комментарий

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил подумать о передаче российских ядерных технологий врагам США. Такую инициативу он выдвинул 24 ноября в своем телеграм-канале.

Поводом для этого дали некие «западные СМИ», которые, по словам бывшего президента России, «наперебой предлагают США наделить Украину атомным оружием». Ссылок на такого рода призывы Медведев приводить не стал.

«Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России, — написал он, комментируя предложения безымянных западных СМИ, и добавил: — Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии».

Какие именно технологии имеются в виду, Медведев также не стал распространяться. Каких «врагов США» он имеет в виду, зампред Совбеза не уточнил.

Ранее сегодня стало известно, что Иран объявил о запуске центрифуг для обогащения урана в ответ на «необоснованную» резолюцию МАГАТЭ.

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Комментарии
51
AndrewBarsik
1 час
Я бы ему мусор выносить не доверил.
Slava_Rossii2
1 час
Он что ещё от пятницы не отошёл?
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