В Московском зоопарке показали, как кряхтит гиененок

Московский зоопарк показал, какие звуки издает бурый гиененок. Записью «ворчания» щенка поделилась 24 ноября директор учреждения Светлана Акулова.
«Наверняка многие слышали, что гиены умеют „смеяться“, но знаете ли вы, что этот забавный звук присущ только пятнистым гиенам? У их бурых собратьев тоже есть свои уникальные способы общения: они могут рычать, кряхтеть, рокотать и даже пищать, создавая удивительный звуковой мир», — написала Акулова в своем телеграм-канале.
На опубликованных кадрах детеныш гиены забавно кряхтит, сморщив мордочку. Чем-то эти звуки отдаленно напоминают овечье блеянье.
Щенок гиены — не первый житель зоопарка, за которым любят наблюдать посетители. Более полугода россияне следят за жизнью панды Катюши, родившейся в стенах Московского зоопарка. В конце лета в столицу привезли малайского медвежонка. А в воскресенье представили нового постояльца — гигантского осьминога.
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