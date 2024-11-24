В Московском зоопарке показали, как кряхтит гиененок

Московский зоопарк показал, какие звуки издает бурый гиененок. Записью «ворчания» щенка поделилась 24 ноября директор учреждения Светлана Акулова.

Источник: Светлана Акулова / Московский зоопарк

«Наверняка многие слышали, что гиены умеют „смеяться“, но знаете ли вы, что этот забавный звук присущ только пятнистым гиенам? У их бурых собратьев тоже есть свои уникальные способы общения: они могут рычать, кряхтеть, рокотать и даже пищать, создавая удивительный звуковой мир», — написала Акулова в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах детеныш гиены забавно кряхтит, сморщив мордочку. Чем-то эти звуки отдаленно напоминают овечье блеянье.

Щенок гиены — не первый житель зоопарка, за которым любят наблюдать посетители. Более полугода россияне следят за жизнью панды Катюши, родившейся в стенах Московского зоопарка. В конце лета в столицу привезли малайского медвежонка. А в воскресенье представили нового постояльца — гигантского осьминога.