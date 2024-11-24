Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 763мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Общество В Московском зоопарке показали, как кряхтит гиененок

В Московском зоопарке показали, как кряхтит гиененок

587
1 комментарий

Московский зоопарк показал, какие звуки издает бурый гиененок. Записью «ворчания» щенка поделилась 24 ноября директор учреждения Светлана Акулова.

«Наверняка многие слышали, что гиены умеют „смеяться“, но знаете ли вы, что этот забавный звук присущ только пятнистым гиенам? У их бурых собратьев тоже есть свои уникальные способы общения: они могут рычать, кряхтеть, рокотать и даже пищать, создавая удивительный звуковой мир», — написала Акулова в своем телеграм-канале.

На опубликованных кадрах детеныш гиены забавно кряхтит, сморщив мордочку. Чем-то эти звуки отдаленно напоминают овечье блеянье.

Щенок гиены — не первый житель зоопарка, за которым любят наблюдать посетители. Более полугода россияне следят за жизнью панды Катюши, родившейся в стенах Московского зоопарка. В конце лета в столицу привезли малайского медвежонка. А в воскресенье представили нового постояльца — гигантского осьминога.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Zdobsi
9 минут
Всегда хотел иметь такую веселую собачку дома. И пару кукабар для поддержания тонуса у соседей. А так маленькие животные все симпатичные.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50