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Общество В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог с тремя сердцами

В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог с тремя сердцами

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3 комментария

В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог, привычной средой обитания которого является север Тихого океана. То, как передвигается моллюск, похожий на подводного инопланетянина, показали в воскресенье, 24 ноября, в Telegram-канале зоопарка.

Гигантский осьминог прибыл в Москву из Приморского края. После месячного карантина его отправили на выставку в павильоне «Экзотариум» на Новой территории. Место в аквариуме моллюск разделит с сожителями в виде морских звезд и пушистых актиний-метридиумов.

«Средний размер гигантского осьминога — 1,5–3 метра, вес — 30–60 кг. В природе они живут всего несколько лет. Внешне гигантские осьминоги настолько необычны, что кажутся инопланетными созданиями. Из-за высокого содержания меди в организме у этих моллюсков течет голубая кровь. В теле осьминога три сердца. Одно прокачивает кровь по всему организму, а два других обеспечивают насыщение крови кислородом, прокачивая ее через жабры», — рассказывают в столичном зоопарке.

Кроме главного мозга, у этого существа имеется еще восемь вспомогательных — по одному в каждом щупальце. Это делает его самым умным головоногим на планете Земля. Осьминоги способны запоминать людей, которые заботятся о них. Каждое их щупальце обладает высокой ловкостью — моллюск без труда открывает бутылки с крышками.

«У гигантских осьминогов удивительный окрас, который может меняться в зависимости от ситуации и настроения моллюска. Когда ему грозит опасность, он может становиться серым, чтобы быть менее заметным. Чтобы защититься от атакующего, животное стреляет в него чернилами. В спокойное же время гигантские осьминоги принимают яркий окрас красно-оранжевого цвета», — добавила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Гигантского осьминога кормят рыбой и морепродуктами. В столичном зоопарке для нового обитателя специально приобретают живых двустворчатых моллюсков, таких как мидии, гребешки и спизула. Эти, на первый взгляд, инопланетные создания являются хищниками: когда они охотятся, используют свои присоски, а для поглощения пищи — мощный клюв.

Ранее в Московском зоопарке показали малайского медвежонка, который приехал в столицу в конце августа и уже освоился на новом месте.

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Осьминог Московский зоопарк
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Комментарии
3
111111111111118
41 минута
Как-то он уж слишком оценивающе косит лиловым глазом...
Гость
2 часа
Попадись вот такому... После "Челюсти" в море купаться ночью боялась, теперь вообще...
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