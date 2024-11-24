В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог с тремя сердцами

Гигантский осьминог прибыл в Москву из Приморского края. После месячного карантина его отправили на выставку в павильоне «Экзотариум» на Новой территории. Место в аквариуме моллюск разделит с сожителями в виде морских звезд и пушистых актиний-метридиумов.



«Средний размер гигантского осьминога — 1,5–3 метра, вес — 30–60 кг. В природе они живут всего несколько лет. Внешне гигантские осьминоги настолько необычны, что кажутся инопланетными созданиями. Из-за высокого содержания меди в организме у этих моллюсков течет голубая кровь. В теле осьминога три сердца. Одно прокачивает кровь по всему организму, а два других обеспечивают насыщение крови кислородом, прокачивая ее через жабры», — рассказывают в столичном зоопарке.



Кроме главного мозга, у этого существа имеется еще восемь вспомогательных — по одному в каждом щупальце. Это делает его самым умным головоногим на планете Земля. Осьминоги способны запоминать людей, которые заботятся о них. Каждое их щупальце обладает высокой ловкостью — моллюск без труда открывает бутылки с крышками.



«У гигантских осьминогов удивительный окрас, который может меняться в зависимости от ситуации и настроения моллюска. Когда ему грозит опасность, он может становиться серым, чтобы быть менее заметным. Чтобы защититься от атакующего, животное стреляет в него чернилами. В спокойное же время гигантские осьминоги принимают яркий окрас красно-оранжевого цвета», — добавила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Гигантского осьминога кормят рыбой и морепродуктами. В столичном зоопарке для нового обитателя специально приобретают живых двустворчатых моллюсков, таких как мидии, гребешки и спизула. Эти, на первый взгляд, инопланетные создания являются хищниками: когда они охотятся, используют свои присоски, а для поглощения пищи — мощный клюв.



Ранее в Московском зоопарке показали малайского медвежонка, который приехал в столицу в конце августа и уже освоился на новом месте.