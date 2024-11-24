Редкое первое издание знаменитого трактата Макиавелли «Государь» выставлено на аукцион

Крайне редкое первое издание трактата «Государь» итальянского дипломата эпохи Возрождения Никколо Макиавелли выставляется на аукцион с ожидаемой ценой продажи до 300 000 фунтов стерлингов (375 000 долларов США). По данным аукционного дома Sotheby's, экземпляр книги начала XVI века является одним из 11 первых изданий, которые были зарегистрированы. В то время как все остальные хранятся в библиотеках, в основном в Италии, этот экземпляр принадлежит частному коллекционеру и ранее был неизвестен. О редком лоте пишет издание CNN.

По данным Sotheby's, книга была напечатана в 1532 году и переплетена в итальянском переплете вместе с «Историей Флоренции» Макиавелли.

Габриэль Хитон, специалист по книгам и рукописям Sotheby's, сообщил, что «невероятно редкую книгу» можно будет проиобрести на аукционе «Книги и рукописи», который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Лондоне.

Макиавелли был не только писателем, но и дипломатом, служившим во флорентийском правительстве до тех пор, пока республика не была свергнута ﻿семьей Медичи в 1512 году. Он написал «Государя» в 1513 году, после того как был заключен в тюрьму по подозрению в заговоре и удалился в имение своего отца во флорентийской коммуне Сан-Кашано. Политический трактат, посвященный флорентийскому правителю Лоренцо ди Пьеро де Медичи, был распространен в виде рукописи до смерти Макиавелли в 1527 году. Известно, что семь рукописей, некоторые из которых были написаны его бывшим коллегой Бьяджо Буонаккорси, были опубликованы после его смерти и до 1532 года. Около 15 изданий были в обращении, прежде чем Католическая церковь запретила текст, внеся его в Индекс запрещенных книг в 1559 году.

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