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Общество Финансы Картину Магритта из серии «Империя света» продали за 121,2 миллиона долларов

Картину Магритта из серии «Империя света» продали за 121,2 миллиона долларов

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Бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт стал новым членом «клуба» художников, чьи работы были проданы на аукционах более чем за 100 миллионов долларов. На аукционе Christie's версия знаменитой загадочной картины Магритта «Империя света», изображающей пустынную ночную улицу под ярким дневным небом, была продана за 121,2 миллиона долларов с учетом сборов, что стало рекордом для художника.

Картина спровоцировала 10-минутную дуэль между двумя телефонными покупателями. Цена стала самой высокой из когда-либо заплаченных за произведение искусства сюрреализма на аукционе и сделала Магритта 16-м художником, преодолевшим порог в $100 миллионов, согласно данным, собранным французской аналитической компанией Artprice.

Среди «тяжеловесов» с девятизначными суммами можно назвать Леонардо да Винчи, Густава Климта, Амедео Модильяни, Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския, Фрэнсиса Бэкона и Пабло Пикассо (чьи картины были проданы за более чем 100 миллионов долларов не менее чем на шести аукционах). На сегодняшний день ни один из ныне живущих художников не достигал такого уровня цен на аукционе.

Написанная в 1954 году и имеющая высоту полтора метра, «Империя света» была последней из 19 работ, представленных Christie's из коллекции светской львицы, дизайнера и филантропа Мики Эртегун. Это также одна из самых больших из 17 версий этого сюжета, написанных Магриттом маслом. Наиболее известной, вероятно, является монументальная «Империя света» в Музее Гуггенхайм в Венеции. Еще одна интересная деталь: именно эта версия картины впервые включает воду на переднем плане.

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Рене Магритт Империя света Аукцион Christie's
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