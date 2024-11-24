Камера зафиксировала, как «Лада» впечаталась в автобус в Комарово

Авария в Курортном районе Петербурга с участием «Лады» и автобуса МАЗ попала в объектив камеры видеонаблюдение. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки» 24 ноября, видно, как легковой автомобиль влетает в общественный транспорт на остановке в Комарово.

Не исключено, что 18-летний молодой человек, сидящий за рулем «Лады», испугался выезжающей на Приморское шоссе машины, попытался сдвинуться вправо и в итоге не справился с управлением. Удар пришелся на ту сторону, где сидела 15-летняя подруга водителя. В результате ДТП она получила травмы головы и была госпитализирована.