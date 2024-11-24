Юный водитель отправил «Ладу» в автобус в Комарово, пострадала 15-летняя подружка

По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады», двигаясь от Репино в сторону Зеленогорска, не справился с управлением и врезался в автобус «МАЗ», притормозивший на остановке. В общественном транспорте пассажиров не было, там никто не пострадал, а вот 15-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Девушка ударилась головой — у нее черепно-мозговая травма и сотрясение. Также подруге юного водителя понадобится стоматолог.