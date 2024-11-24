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Происшествия Юный водитель отправил «Ладу» в автобус в Комарово, пострадала 15-летняя подружка

Юный водитель отправил «Ладу» в автобус в Комарово, пострадала 15-летняя подружка

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7 комментариев

Полиция Курортного района устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой пострадала 15-летняя учащаяся педагогического колледжа. Инцидент произошел в ночь на 24 ноября на Приморском шоссе в Комарово.

По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады», двигаясь от Репино в сторону Зеленогорска, не справился с управлением и врезался в автобус «МАЗ», притормозивший на остановке. В общественном транспорте пассажиров не было, там никто не пострадал, а вот 15-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Девушка ударилась головой — у нее черепно-мозговая травма и сотрясение. Также подруге юного водителя понадобится стоматолог.

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Комментарии
7
sysh
58 минут
подруге юного водителя понадобится стоматолог Мозгоправ ей нужен,шоб знала куда и с кем садиться.
Denis_5e4cccd08a04e
59 минут
Ну ничего, зубы вставит, зато в мозгах может что-то появится.
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