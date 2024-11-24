МЧС: в понедельник в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В понедельник, 25 ноября, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сегодня уведомил оперативный штаб МЧС Северной столицы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в городе местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и «сложная обстановка».

По данным ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, столбик термометра 25 ноября поднимется до +3… +5 градусов.