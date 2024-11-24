Петербург в воскресенье ждет плюсовая температура. Но будут и минусы

В Санкт-Петербурге и Ленобласти в воскресенье, 24 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода — результат тянущегося с юга гребня антициклона. Об этом сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура в городе днем поднимется до +1… +3 градусов, в области будет варьироваться от −2 до +3 градусов. При этом некоторое потепление не избавит петербуржцев от небольшого снега, которых ожидается местами, и появления на дорогах и тротуарах гололедицы.

По информации синоптика, ветер будет юго-западным, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы до отметки 765 мм рт. ст.

В понедельник столбик термометра поднимется еще немного выше — до +3… +5 градусов, но петербуржцам вновь предстоит встреча с мокрым снегом.