В Петербурге и Ленобласти изъяли почти 50 тонн паленого алкоголя и свыше 10 тысяч вэйпов

На территории Петербурга и Ленобласти сотрудники полиции завершили профилактическую операцию «Табак Алкоголь», в ходе которой районные подразделения провели проверки различных торговых точек и объектов с сомнительной репутацией. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили «Фонтанке».
На протяжении последних десяти дней сотрудники регионального управления и районных отделов экономической полиции занимались широкомасштабной операцией для того, чтобы обнаружить поддельную алкогольную и табачную продукцию. Особое внимание уделили тем объектам, где ранее уже фиксировались случаи продажи контрафакта. Среди них: Южный рынок, Калининская овощебаза и Апраксин двор.
Благодаря проведенной полицейскими работе была ликвидирована подпольная мастерская по изготовлению алкоголя во Всеволожском районе Ленобласти, а также склады с готовой спиртосодержащей продукцией в Красногвардейском районе Петербурга. Всего было конфисковано около 47 800 литров паленого алкоголы, свыше 406 000 сигарет, 10 800 вэйпов и, примерно, 50 литров жидкостей для них.
Кроме того, в результате операции «Табак Алкоголь» было возбуждено 45 уголовных дел, а также составлено 52 протокола об административных правонарушениях.
Ранее на территории Апраксина двора провели рейд. Силовики проходили вдоль торговых рядов в поисках нарушителей миграционного законодательства и тех, кто намеренно игнорирует воинский учет. В результате этого был найден склад и торговая точка с контрафактными табачными изделиями и электронными сигаретами.
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