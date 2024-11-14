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Город Общество На Апрашке обнаружили 30 нарушителей миграционного законодательства и точку с контрафактом

На Апрашке обнаружили 30 нарушителей миграционного законодательства и точку с контрафактом

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6 комментариев

На территории Апраксина двора провели рейд, в результате которого обнаружили 30 человек, нарушивших миграционное законодательство. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ГСУ СК России по Петербургу.

14 ноября следователи вместе с представителями военного комиссариата, Роспотребнадзора и при поддержке Росгвардии, МВД и МЧС работали над тем, чтобы обнаружить на рынке «Апраксин двор» причастных к преступлениям, а также нарушителей миграционного законодательства и тех иностранцев, которые, получив гражданство РФ, не встали на воинский учет. Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Петербургу расследует уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

В результате на Апрашке следователи и силовики проверили более 200 человек, включая иностранцев, и выявили свыше 30 нарушителей миграционного законодательства. Трое иностранных граждан были задержаны — их подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет и подделке документов.

«Сотрудниками ГАИ проверено 165 транспортных средств, в том числе в отношении восьми собственников автомобилей составлены протоколы об административных правонарушениях. По результатам рейда иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства», — отмечается в сообщении.

Кроме того, во время рейда задержали одного иностранца по подозрению в мелком взяточничестве. Он предложил полицейскому тысячу рублей, чтобы избежать административной ответственности.

Также был найден склад и торговая точка с контрафактными табачными изделиями и электронными сигаретами. Сотрудники военкомата вручили 41 повестку натурализованным гражданам России.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром 14 ноября на территории Апраксина двора проводился новый рейд. Силовики проходили вдоль торговых рядов в поисках нарушителей миграционного законодательства и тех, кто намеренно игнорирует воинский учет. В ходе профилактического визита стражи порядка могли проверять у присутствовавших регистрацию, исполнение обязанности по постановке на воинский учет.

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Комментарии
6
Paul3390
50 минут
30??? Вот в три тысячи - я бы поверил..
Гость
1 час
Да они бы больше нарушителей поймали на любой станции метро.
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