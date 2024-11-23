«Папочка» в здании. Команда из Петербурга победила в финале «Битвы роботов»

Команда Daddy bots из Петербурга стала чемпионом сезона «Битвы роботов» 2024 года. Об этом 23 ноября сообщается в одном из телеграм-каналов Минцифры, при поддержке которого проводится турнир.
В поединке за титул чемпиона в весовой категории до 110 кг сошлись робот Daddy bots по имени Папочка и робот Iron Scrap китайской команды Fierce Roc (победители прошлого года). Последний «сгорел на ринге», в результате чего победа перешла к петербуржцам. Команда из Шеньчженя заняла второе место.
За третье и четвертое места поборются еще одна команда из Петербурга под названием «Всеядные» и московская команда «Атом».
Также в полуфинал в весовой категории до 1,5 кг вышли «БРПЛ» из Всеволожска Ленинградской области с мини-роботом Перчиком (Bell pepper). Они встретились в поединке с командой Robodom — Destructor из Казани.
«Первые минуты роботы команд очень осторожничали, играя в „кошки-мышки“. Но затем начали кромсать друг друга. В итоге у робота Bell pepper команды из Всеволожска начались проблемы с колесом, а потом и со спинером», — пишет телеграм-канал «Эфир Минцифры».
В итоге победа досталась Robodom — Destructor. В финале они бились с Конем московской команды «План Б».
Финальный этап чемпионата «Битва роботов» проходил в Мытищах. В нем участвовали по 16 лучших команд из категорий до 1,5 кг и до 110 кг.
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