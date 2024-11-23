«Папочка» в здании. Команда из Петербурга победила в финале «Битвы роботов»

Команда Daddy bots из Петербурга стала чемпионом сезона «Битвы роботов» 2024 года. Об этом 23 ноября сообщается в одном из телеграм-каналов Минцифры, при поддержке которого проводится турнир.

В поединке за титул чемпиона в весовой категории до 110 кг сошлись робот Daddy bots по имени Папочка и робот Iron Scrap китайской команды Fierce Roc (победители прошлого года). Последний «сгорел на ринге», в результате чего победа перешла к петербуржцам. Команда из Шеньчженя заняла второе место.