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Политика Путин подписал новые законы: о передаче экспертизы проектов по строительству метро Петербургу, против нелегальной миграции и чайлдфри

Путин подписал новые законы: о передаче экспертизы проектов по строительству метро Петербургу, против нелегальной миграции и чайлдфри

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12 комментариев

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, включая передающий Петербургу право проводить госэкспертизу проектов по реконструкции памятников и строительству метро в городе, что может ускорить работу в этом направлении.

Соответствующая информация появилась 23 ноября на сайте официального опубликования правовых актов. Среди документов, под которыми также оставил свою подпись президент, — пакет законов против нелегальной миграции. Один из них ужесточает наказание за организацию незаконной миграции. Если ранее за это преступление можно было получить лишение свободы на срок до 7 лет, теперь за это грозит заключение на срок от 8 до 15 лет.

Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе и о штрафах, предусмотренных за это нарушение. Для физлиц они доходят до 400 тыс. рублей, для организаций — до 5 млн рублей. Кроме того, президент подписал запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где «разрешена смена пола путем медицинского вмешательства».

Помимо этого, как ранее писала «Фонтанка», глава государства подписал закон о списании просроченных задолженностей по кредитам на общую сумму до 10 млн рублей участникам боевых действий на Украине, которые заключат контракт с 1 декабря 2024 года.

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Комментарии
12
AndrewBarsik
1 час
Какой смысл в написании и подписании этих законов, если сама же власть (в первую очередь так называемые "судьи") вытирают ноги об эти законы?
Mies
1 час
Руки то, сумел от стола отклеить?
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