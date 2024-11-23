Пожарные справились с огнём на Октябрьской набережной в Петербурге

Без малого четыре часа потребовалось пожарным, чтобы обуздать огонь и пролить тлеющие очаги в здании на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга 23 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар ликвидирован к восьми часам вечера — почти через четыре часа после того, как на Октябрьскую набережную, 38ФЗ, выехали расчёты.

Горело двухэтажное капитально ремонтируемое здание. Огонь охватил 90 квадратных метров. Его тушили силами 25 пожарных.

Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.