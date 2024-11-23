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Происшествия Пожарные справились с огнём на Октябрьской набережной в Петербурге

Пожарные справились с огнём на Октябрьской набережной в Петербурге

2 006
3 комментария

Без малого четыре часа потребовалось пожарным, чтобы обуздать огонь и пролить тлеющие очаги в здании на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга 23 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар ликвидирован к восьми часам вечера — почти через четыре часа после того, как на Октябрьскую набережную, 38ФЗ, выехали расчёты.

Горело двухэтажное капитально ремонтируемое здание. Огонь охватил 90 квадратных метров. Его тушили силами 25 пожарных.

Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

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Комментарии
3
260786601
1 час
90 м2, 25 пожарных, 4 часа.., это все что необходимо понимать о подготовке пожарных в РФ.
kran_5e4d90f982a4f
1 час
застройщики жгуть..
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