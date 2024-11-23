Двадцать пять пожарных тушат здание на Октябрьской набережной. Горят 90 «квадратов»

Пожар в капитально-ремонтируемом здании в Невском районе Петербурга не первый час тушат силами шести расчётов вечером 23 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в четыре часа дня. Расчёты съехались на Октябрьскую набережную, 38ФЗ к двухэтажному зданию. По данным ведомства, огонь распространился на 90 квадратных метров. К тушению привлекли 25 пожарных. Работы продолжаются.