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Происшествия Подросток арестован после нападения на пассажира трамвая, заступившегося за кондуктора в Петербурге

Подросток арестован после нападения на пассажира трамвая, заступившегося за кондуктора в Петербурге

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2 комментария

Суд изолировал от общества семиклассника, распылившего перцовый баллончик в трамвае в Приморском районе Петербурга. Всё началось со скандала с кондуктором.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 23 ноября, подростку предъявлено обвинение в хулиганстве. Следствие просило заключить его под стражу, суд ходатайство удовлетворил.

Согласно материалам, вечером 16 ноября школьник повздорил с кондуктором в трамвае на проспекте Авиаконструкторов и несколько раз ударил пассажира, заступившегося за сотрудника. Помимо ударов, мужчина получил струю из перцового баллончика в лицо. Драка попала на видео.

В полиции сообщали, что по подозрению в хулиганстве был задержан 15-летний семиклассник. В мае он уже привлекал внимание сотрудников правоохранительных органов по делу о разбое.

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Комментарии
2
В д. Гадюкино - дожди.
14 минут
Шерстяной или скрепный?
Ана нас
14 минут
Сколько раз этот "семиклассник" оставался на второй год?
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