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Происшествия Юного петербуржца задержали после драки в трамвае. Камера сняла, как пассажиры качались на поручнях и махали ногами

Юного петербуржца задержали после драки в трамвае. Камера сняла, как пассажиры качались на поручнях и махали ногами

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18 комментариев

В изолятор временного содержания угодил петербургский семиклассник после поездки на трамвае в Приморском районе Петербурга. Ему вменяют хулиганство, в результате которого досталось пассажиру, заступившемуся за кондуктора.

О задержании 15-летнего школьника 23 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в изолятор отправился семиклассник, который живёт в Коломягах. Несмотря на юный возраст, процедура ему знакома — в мае юношу задерживали по делу о разбое. По предварительным данным, некоторое время он провёл под стражей.

Сам инцидент, который лёг в основу уголовного дела о хулиганстве, случился в минувшую субботу на проспекте Авиаконструкторов. За кондуктора, отчитывавшего группу подростков в трамвае, заступились женщина и её муж. По информации полиции, один из юношей несколько раз ударил защитника и распылил ему в лицо перцовый газ.

Супруги писать заявление отказались, но возбуждению дела это не помешало.

В полиции показали, что происходило в трамвае вечером 16 ноября. На кадрах видно, как подросток встаёт на сиденье и, ухватившись за поручень, пинает в лицо мужчину. Взрослый вторую щёку ему не подставил.

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Комментарии
18
626433832795
1 час
Отправить в зоопитомник, к таким же, как он сам.
AndrewBarsik
1 час
Для спасения народа России от полного оскотинивания необходимо: запретить просмотр телевизора, отменить в школах "разговоры о важном", расформировать Роскомнадзор, закончить все авантюры и выбрать Президента на свободных выборах.
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