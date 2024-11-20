Нападение подростка на пассажира трамвая в Петербурге стало уголовным делом

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Приморском районе Петербурга после нападения несовершеннолетнего на пассажира трамвая, заступившегося за кондуктора. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 ноября. Подозреваемый пока не установлен.

Инцидент произошел субботним вечером на проспекте Авиаконструкторов. Пассажирка и ее супруг заступились за кондуктора, который отчитывал группу подростков. В результате один из несовершеннолетних несколько раз ударил ногами и руками 44-летнего мужчину и распылил ему в лицо перцовый газ. После этой недолгой драки юноши выскочили из трамвая. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Мужчина и его жена от написания заявлений отказались.