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Происшествия Подростки на севере Петербурга залили перцовым газом пассажира трамвая, который заступился за кондуктора

Подростки на севере Петербурга залили перцовым газом пассажира трамвая, который заступился за кондуктора

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14 комментариев

Полиция ищет группу подростков, которые поругались с кондуктором в трамвае, а затем распылили перцовый газ в лицо пассажиру. Сам пострадавший заявил, что у него никаких претензий к детям нет.

Как сообщает ГУ МВД региона 17 ноября, конфликт произошел накануне около десяти часов вечера. Группа подростков устроила скандал с кондуктором, когда трамвай подъезжал к остановке «Школа» на улице Авиаконструкторов. За сотрудника «Горэлектротранса» вступился пассажир. У детей при себе оказался баллон с перцовым газом. Они его распылили и спешно выскочили из трамвая.

Мужчину осмотрела скорая помощь, он в порядке. Писать заявление он категорически отказался и отметил, что претензий ни к кому не имеет. Тем не менее детей ищут, решается вопрос о возбуждении дела.

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Комментарии
14
sysh
1 час
Ах какие шалунишки.Небось и ножичек в наличии имеется.
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
"Дети" шерстяные?
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