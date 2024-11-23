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Политика Глава МИД Франции заявил, что у Украины «есть право» бить западными ракетами по территории России

Глава МИД Франции заявил, что у Украины «есть право» бить западными ракетами по территории России

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47 комментариев

Украина «имеет право» наносить удары по территории России французскими ракетами большой дальности. Об этом заявил глава МИД европейской страны Жан-Ноэль Барро в интервью BBC.

По его словам, Киев может бить по территории РФ «в целях самообороны». При этом министр не стал подтверждать факты нанесения Украиной ударов французскими ракетами. Барро также заявил, что Париж продолжит поддержку Киева, пишет РБК.

Несколько дней назад Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по объектам в Брянской области американскими ракетами ATACMS. Пять были перехвачены, шестая — подтверждена. Позднее сообщалось о применении ВСУ ракет Storm Shadow.

Владимир Путин 21 ноября сообщил об ответе на действия Киева, заявив об успешных испытаниях новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Удар ВС РФ нанесли по объекту ОПК Украины в Днепропетровске. Президент также заявил, что это была реакция на эскалацию конфликта со стороны США и Европы, и пообещал ответ, если она продолжится.

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Комментарии
47
Сила в Правде!!
1 час
путин бьёт по украине украина бьёт по путину в чём проблемы.
Мillemelle
27 минут
так мы и по Франции можем, в чем проблема?
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