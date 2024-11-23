Reuters: ВСУ потеряли более 40% от занятой при атаке территории в Курской области

Украина потеряла более 40% от территорий в Курской области, занятой в результате атаки на регион в августе этого года. Об этом 23 ноября пишет Reuters.

В публикации издание ссылается на неназванный высокопоставленный источник в Генштабе Украины. Он сообщил, что добиться этого российской стороне удалось благодаря волнам контратак.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область произошло в ночь на 6 августа. Жителям приграничных территорий пришлось покинуть дома и оставить имущество. Бои в регионе продолжаются до сих пор, об их ходе ежедневно сообщает Минобороны.

Ранее сообщалось, что Российский Красный крест с начала августа получил около 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.