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Технологии Корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

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2 комментария

Грузовой корабль «Прогресс МС-29», на борту которого топливо, оборудование для экспериментов, еда, вода и новогодние подарки для космонавтов, пристыковался к МКС. По информации пресс-службы Роскосмоса, это произошло в 17:31 по мск.

Стыковка произошла автоматически. На борту корабля около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем произошел 21 ноября с космодрома Байконур. Отделение «Прогресса МС-29» от третьей ступени ракеты произошло спустя 9 минут после этого. По расчетам, грузовой корабль должен был сблизиться с МКС для стыковки через 50 часов.

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Комментарии
2
Леошид Турист
4 минуты
>> Старт ракеты-носитель «Союз-2.1а» Ракеты-носителЯ
Гость
14 минут
Осталось орешков на Окраиной насыпать
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