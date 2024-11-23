Песков объяснил, почему никто ничего не знал об «Орешнике»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что отсутствие информации о ракетном комплексе средней дальности «Орешник» связано с тем, что разработки вооружения новейшего типа ведутся без огласки. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что общественности неизвестно и о других разработках ВПК России.

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном применении новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Удар ВС РФ нанесли в ночь накануне по украинскому объекту ОПК в Днепропетровске. По словам президента, это был ответ на эскалацию со стороны Запада, разрешившего ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории России.