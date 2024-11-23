Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 751мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Политика Песков объяснил, почему никто ничего не знал об «Орешнике»

Песков объяснил, почему никто ничего не знал об «Орешнике»

931
1 комментарий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что отсутствие информации о ракетном комплексе средней дальности «Орешник» связано с тем, что разработки вооружения новейшего типа ведутся без огласки. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что общественности неизвестно и о других разработках ВПК России.

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном применении новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Удар ВС РФ нанесли в ночь накануне по украинскому объекту ОПК в Днепропетровске. По словам президента, это был ответ на эскалацию со стороны Запада, разрешившего ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории России.

В сентябре Путин говорил, что ВСУ такой техникой пользоваться не умеют — ракеты наводят специалисты НАТО. Тогда же президент подчеркивал, что нанесение таких ударов будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт на Украине.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
14 минут
... в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал ... А потом в нормальном свете представало в чёрном цвете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив…
Гость
1 минута
Да, уже понятно, нигде нет такого крепкого и страшного " орешника", все от страха под кровать залезли...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00