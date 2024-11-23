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Происшествия Петербуржца в камуфляже и каске расстреляли из «Ланкастера» в Ленобласти

Петербуржца в камуфляже и каске расстреляли из «Ланкастера» в Ленобласти

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23 комментария

Петербуржец, проживающий в областном садоводстве, не пережил встречу с охотником неподалёку от своего дома. По словам стрелявшего, он нажал на курок в ответ на удары ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего на берегу реки Назии в массиве Славянка, стало известно «Фонтанке» 23 ноября. Это 44-летний петербуржец, зарегистрированный в Московском районе. Мужчина живёт в садоводстве «Октябрьское». Около полуночи в окрестностях он был застрелен из карабина «Ланкастер».

В полицию о случившемся сообщил житель Красногвардейского района. По его словам, незнакомец в камуфляже и каске внезапно напал на его друга — 41-летнего охотника из Петербурга. Последний уточнил, что направлялся из леса к своей машине, когда у него произошла ссора с неизвестным, пытавшимся отобрать оружие. Защищаясь, мужчина пять раз нажал на курок. Судя по ранам, не промахнулся ни разу: пули попали в живот и ноги.

Пострадавший убежал в лес, его тело позже нашли на берегу реки Назии.

Охотник с ножевыми ранениями плеча и лица обратился к медикам. Госпитализация ему не потребовалась.

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело об убийстве. Среди изъятого — карабин, нож и каска.

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Комментарии
24
Игорь Протасов
34 минуты
Каска и камуфляж - атрибуты новой элиты :-)
tigr
11 минут
самое главное на кого он охотился ночью и была ли лицензия
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