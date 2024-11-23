Петербуржца в камуфляже и каске расстреляли из «Ланкастера» в Ленобласти

Петербуржец, проживающий в областном садоводстве, не пережил встречу с охотником неподалёку от своего дома. По словам стрелявшего, он нажал на курок в ответ на удары ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего на берегу реки Назии в массиве Славянка, стало известно «Фонтанке» 23 ноября. Это 44-летний петербуржец, зарегистрированный в Московском районе. Мужчина живёт в садоводстве «Октябрьское». Около полуночи в окрестностях он был застрелен из карабина «Ланкастер».

В полицию о случившемся сообщил житель Красногвардейского района. По его словам, незнакомец в камуфляже и каске внезапно напал на его друга — 41-летнего охотника из Петербурга. Последний уточнил, что направлялся из леса к своей машине, когда у него произошла ссора с неизвестным, пытавшимся отобрать оружие. Защищаясь, мужчина пять раз нажал на курок. Судя по ранам, не промахнулся ни разу: пули попали в живот и ноги.